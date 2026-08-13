В Прикамье за неделю средняя цена на бензин не изменилась

За неделю с 4 по 10 августа 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае осталась на прежнем уровне, она составляет 81,23 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Стоимость бензина АИ-92 также не изменилась и составляет 77,03 руб. за литр. Цена на АИ-95 увеличилась на 1 коп., до 84,07 руб. за литр. Стоимость АИ-98 снизилась на 39 коп. и составила 98,20 руб. за литр. Цена дизельного топлива также не изменилась и составляет 88,91 руб. за литр. Средняя цена бензина в ПФО зафиксирована на уровне 73,45 руб. за литр.

По данным Росстата, с 4 по 10 августа 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 28 субъектах Российской Федерации, более всего в Тверской области (+6,8%). Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Дагестан (–9,1%).