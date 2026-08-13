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В Ульяновске из-за опасности БПЛА задержаны три авиарейса

В четверг в 5:15 утра были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновск (Баратаевка), сообщила Росавиация.

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов из-за угрозы пролета вражеских БПЛА.

В связи с введенными ограничениями задержаны три авиарейса Ульяновск — Москва: FV 6276 и FV 6076 авиакомпании «Россия» и DP 466 авиакомпании «Победа».

Андрей Васильев, Ульяновск