Власти Японии направили 2,4 тыс. полицейских в пострадавшую от землетрясения префектуру

Полиция Японии направила дополнительно 2,4 тыс. сотрудников в префектуру Кумамото, пострадавшую от землетрясения в конце июля. Усиление связано в том числе с ростом числа краж со взломом и случаев мошенничества. Об этом сообщает газета Yomiuri.

По информации газеты, сотрудники полиции прибыли в том числе из Токио, Осакм, Исикавы и Фукуоки. Власти усилят патрулирование, а также распространят предупреждающие листовки.

В полицейские участки в районах префектуры поступило минимум 20 заявлений о кражах наружных блоков кондиционеров и телевизоров. Кроме того, зафиксированы попытки неизвестных лиц навязать местным жителям договоры на ремонт водопроводов и крыш.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Кумамото 28 июля. После него зафиксировано несколько подземных толчков магнитудой 6 и меньше. 38 человек погибли, более 100 получили травмы и ранения. Почти 10 тыс. человек были эвакуированы. В префектуре повреждено более 4,6 тыс. зданий.

Эрнест Филипповский