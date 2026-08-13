Мужчину задержали за поджог военкомата в центре Владивостока

Во Владивостоке задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге военного комиссариата на ул. Уборевича в центре города. Об этом сообщило управление МВД по Приморью.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сотрудники ведомства прибыли через шесть минут после сообщения о возгорании. К этому моменту здание было сильно задымлено. Площадь возгорания составила 2 кв. м, его потушили.

Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из здания до приезда спасателей.

Алексей Чернышев