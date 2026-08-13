Мужчину задержали за поджог военкомата в центре Владивостока
Во Владивостоке задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге военного комиссариата на ул. Уборевича в центре города. Об этом сообщило управление МВД по Приморью.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сотрудники ведомства прибыли через шесть минут после сообщения о возгорании. К этому моменту здание было сильно задымлено. Площадь возгорания составила 2 кв. м, его потушили.
Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве. Четыре человека самостоятельно эвакуировались из здания до приезда спасателей.
ФСБ 5 августа 2026 года сообщила о задержании в Калужской области россиянина 2004 года рождения, который по заданию СБУ планировал поджечь военкомат. Задержанный изготовил бутылки с зажигательной смесью и провел разведку объекта, а также нанес на стены жилых домов оскорбительные надписи в адрес российских властей. У него изъяли несколько канистр с зажигательной смесью и средства связи с перепиской, а также возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).
За попытку поджога военкомата в Приамурье 30 июня 2025 года был арестован житель, который, по данным ФСБ, являлся активным участником проукраинского Telegram-канала. Он пытался поджечь здание «в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции» и был арестован по делу о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В Краснодарском крае в мае 2022 года двое мужчин, имевшие негативное отношение к проведению специальной военной операции, договорились поджечь военкомат, что и было сделано ими 5 октября того же года. Богдан Абдурахманов был приговорен к 13 годам колонии строгого режима, а Борис Гончаренко — к 12 годам по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Также в мае 2024 года 36-летний житель Карелии получил 15 лет лишения свободы за поджог военкомата с использованием коктейля Молотова, его действия были квалифицированы по ст. 205 УК РФ (террористический акт).