Полиция Эквадора изъяла 1,6 тонны кокаина с логотипом CNN

Национальная полиция Эквадора отчиталась о завершении операции по изъятию кокаина в районе Сан-Грегорио муниципалитета Муисне. Как отмечается в сообщении ведомства в соцсети X, общий вес изъятой партии составил около 1,6 тонны. Вещество было расфасовано в пакеты с логотипом телеканала CNN.

Кроме партии кокаина, полицейские арестовали скоростной катер, два подвесных мотора и 40 бочек топлива, предположительно предназначенного для перевозки запрещенных веществ. В полиции оценили стоимость изъятого примерно в $1,8 млн на эквадорском рынке и $48 млн в США.

Министр внутренних дел Эквадора Джон Реймберг заявил, что кокаин принадлежал преступной организации. Наркотик поставлялся из Колумбии, хранился в Эквадоре на северном побережье провинции Эсмеральдас, а затем переправлялся в страны Центральной и Северной Америки.

Влад Никифоров