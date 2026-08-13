В посольстве РФ назвали причину оттока россиян из Канады

Россияне чаще хотят переехать из Канады по программе содействия добровольному переселению в РФ, сообщили «Известиям» в российском посольстве в Оттаве.

«Обращения поступают практически из всех канадских провинций. Однако наиболее активно — из регионов с многочисленной русскоязычной общиной, прежде всего Манитобы, Онтарио и Альберты»,— отметили дипломаты. По данным посольства, с начала 2026 года зарегистрирован 61 участник.

Причинами оттока россиян из Канады в посольстве назвали «очевидное проседание качества жизни»: высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также «агрессивную либеральную повестку». «Люди устают от давления и предпочитают уехать туда, где поспокойнее»,— добавили в ведомстве.