Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Сальвадоре

Составлено ИИ-Ассистентъ

Недавние землетрясения в Центральной Америке и соседних регионах показывают, что сейсмическая активность в этом районе достаточно высока. Например, 10 августа 2026 года в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, эпицентр которого находился в 5 км от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. В результате толчков в городе Кибдо были пострадавшие и разрушения, также толчки ощущались в Панаме и Эквадоре.

В июле 2026 года несколько землетрясений, включая магнитудой 7,3, были зафиксированы в заливе Теуантепек на юге Мексики. После этого инцидента в течение нескольких часов действовало предупреждение о цунами на тихоокеанском побережье Мексики, хотя о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

В апреле 2026 года на острове Суматра в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Тогда угроза цунами не прогнозировалась. В том же месяце в Японии была объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4 у северо-восточного побережья острова Хонсю, где ожидались волны до 3 метров.