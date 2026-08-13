Российский бизнес кратно увеличил потребление зарубежных больших языковых моделей

“Ъ” опросил облачные платформы о спросе клиентов на использование зарубежных больших языковых моделей (LLM). Так, на платформе Yandex AI Studio по итогам первого полугодия 2026 года потребили 597 млрд токенов, что в 18 раз больше, чем в первом полугодии прошлого года. Однако 54% из них приходились на модели «Яндекса». На втором и третьем местах Qwen (21,2%) и DeepSeek (13,5%) соответственно. Вслед за ними идут модели GPT-OSS (7,5%) от американской OpenAI.

В MWS Cloud говорят, что потребление китайских больших языковых моделей в первом полугодии 2026 года на платформе MWS GPT выросло в 11 раз по сравнению со всем 2025 годом, до 400 млрд токенов, лидером по потреблению токенов в 2026 году остается модель Qwen (261,1 млрд токенов). На втором месте остается GLM (91,2 млрд токенов). На третье место вырвалась модель Kimi (81,4 млрд токенов), сместив с позиции DeepSeek. На LLM-платформе Cloud.ru фиксируют рост за первые неполные восемь месяцев 2026 года в 18 раз, однако абсолютных данных в компании не раскрывают, при этом «существенная часть спроса приходится на китайские модели».

Весь рынок LLM в России в 2026 году вырастет на 35% и составит порядка 19,6 млрд руб., по прогнозам компании MWS Cloud. Облачный сегмент рынка, включающий предоставление доступа к LLM по модели SaaS и через API, в 2026 году достигнет почти 1,5 млрд руб. Прогноз объема рынка на облачный сегмент LLM в «Турбо Облаке» (принадлежит «Ростелекому») считают кратно заниженным. По оценкам директора направления по развитию ИИ-сервисов компании Дениса Боженко, реальная коммерческая емкость рынка облачного доступа к большим языковым моделям к концу года составит как минимум в 10–12 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Восточный ветер в облаках».