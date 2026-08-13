В Великобритании начнут выращивать человеческие мини-органы из клеток пациентов

Британские ученые планируют выращивать миниатюрные человеческие органы и другие ткани из клеток пациентов Национальной службы здравоохранения (NHS). Их будут использовать для тестирования лекарств, сообщает The Guardian.

Исследовательский центр в Кембридже получил 20 млн фунтов стерлингов от Совета по медицинским исследованиям (MRC) для создания библиотеки органоидов, которая будет доступна ученым и фармкомпаниям.

Ученые начнут с моделирования заболеваний кишечника, а позже планируют выращивать опухолевые ткани для онкологии, фрагменты мозга и пульсирующие клетки сердца.

Новая программа стала частью стратегии правительства бывшего премьер-министра Кира Стармера. Ее задача — постепенный отказ от лабораторных тестов на животных.

Как отмечает The Guardian, исторически более 90% препаратов, показавших успех на животных, проваливали клинические испытания на людях.