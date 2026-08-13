Странам в зоне конфликтов запретят принимать «Евровидение»

Странам-победителям «Евровидения» автоматически запретят принимать конкурс, если государство находится в вооруженном конфликте или в «чувствительной геополитической ситуации», влияющей на безопасность. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Европейский вещательный союз (ЕВС).

По традиции конкурс проводит телерадиокомпания страны, победившей в прошлом году. Согласно новому правилу, если победившая страна будет признана не имеющей права на проведение конкурса, ЕВС определит альтернативного вещателя.

Подобные изменения в традициях уже происходили. В 2023 году «Евровидение» прошло в британском Ливерпуле после победы Украины годом ранее. Тогда ЕВС заявил, что из-за военного конфликта с Россией Украина не сможет начать 12-месячную подготовку, необходимую для организации мероприятия.

Следующее «Евровидение» должно пройти в 2027 году в Болгарии.