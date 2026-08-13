В Литве эксгумировали останки 81 советского солдата

В центре города Вевис в Литве прошла эксгумация останков 81 советского солдата, погибшего во время Второй мировой войны. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

Останки находились в центре Вевиса возле церкви Святой Анны и были извлечены во время археологических исследований. Работы завершились на этой неделе.

Мэр Электренайского самоуправления Гедиминас Раткевичюс сообщил, что после завершения исследований останки передадут на медицинский факультет Вильнюсского университета.

Решение о переносе было принято по рекомендации Комиссии по десоветизации, которая признала захоронение нарушающим запрет на пропаганду тоталитарных режимов, действующий в Литве с мая 2023 года.