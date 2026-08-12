Аэропорт Стамбула обошел Хитроу и стал самым загруженным в Европе
Стамбульский аэропорт обогнал лондонский Хитроу и стал самым загруженным аэропортом Европы по пассажиропотоку, сообщает The Guardian. В лондонском хабе заявили об «очевидной необходимости расширения».
В июле через аэропорт Стамбула прошло 8,15 млн пассажиров (рост на 2,3%), тогда как показатель Хитроу составил 7,9 млн (снижение на 1,5%). Как отмечает издание, падение трафика британского аэропорта отчасти связывают с конфликтом на Ближнем Востоке. При этом другие крупные аэропорты Великобритании, включая Станстед и Манчестер, зафиксировали в июле рекордные показатели.
Стамбульский аэропорт, открытый в 2018 году, превосходит Хитроу по площади и мощности, отмечает The Guardian. Он располагает тремя независимыми взлетно-посадочными полосами, работающими круглосуточно. До конца года руководство планирует ввести в эксплуатацию четвертую полосу.
Руководство Хитроу использует отставание от турецкого конкурента как аргумент в пользу проекта третьей полосы стоимостью 33 млрд фунтов стерлингов, которая позволит нарастить пропускную способность до 150 млн пассажиров в год к 2035 году. Инициатива сталкивается с критикой — в частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернэм считает, что расширение Хитроу оттянет инвестиции из северных регионов страны в пользу Лондона.
В 2021 году аэропорт Стамбула был лидером по числу обслуженных пассажиров в Европе, тогда как московские Шереметьево и Домодедово занимали второе и пятое места соответственно. Международный совет аэропортов Европы подготовил ежегодный отчет по пассажиропотоку, в котором Стамбул обслужил 37 млн пассажиров, а лондонский Хитроу — 19,4 млн.
Полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул активно развиваются: в декабре 2025 года Turkish Airlines запустила дополнительный рейс ТК399/ТК400, увеличив количество рейсов из Пулково. Кроме того, Turkish Airlines продолжает выполнять три ежедневных рейса в Международный аэропорт Стамбула. В октябре 2025 года аэропорт Сочи также планировал предложить четыре авиакомпании, осуществляющие рейсы в Стамбул в рамках зимнего расписания.