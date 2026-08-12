Умер бывший креативный директор Guerlain Оливье Эшодмезон

Бывший креативный директор по макияжу парфюмерного дома и бренда косметики Guerlain Оливье Эшодмезон умер 12 августа в возрасте 84 лет. Об этом сообщает BFMTV.

Оливье Эшодмезон родился в 1942 году во французской коммуне Периге. Начал карьеру как стилист по волосам в парижском салоне Alexandre. В 1970-х годах стал работать визажистом. Он делал макияж актрисам Грейс Келли, Одри Хепберн, Софи Лорен и другим.

В 1988 году Оливье Эшодмезон присоединился к Givenchy. В 2000-м перешел в Guerlain. Работал в том числе с российской моделью Натальей Водяновой. Создал несколько помад бренда, в том числе KissKiss и Rouge G. Господин Эшодмезон занимал должность креативного директора по макияжу Guerlain 21 год. В 2021 году его сменила Виолетт Серра.