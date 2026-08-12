Чиновнику навешали собак

В Ульяновске начался судебный процесс по уголовному делу заместителя начальника управления по благоустройству мэрии Ульяновска Алексея Палибина, обвиняемого в халатности при решении вопросов контроля численности безнадзорных животных в областном центре. Следствие отмечает, что за полтора года в подконтрольное Алексею Палибину подразделение поступило более 300 обращений жителей города о бездомных собаках и их нападениях на людей, но чиновник не предпринял мер для своевременного заключения контрактов на отлов животных. Подсудимый вину не признает. Его адвокат считает, что чиновника сделали «стрелочником». Участники процесса и зоозащитники отмечают, что причины в сложившейся системе нерешения органом власти и надзорным органом принципиального вопроса о пожизненном содержании агрессивных животных в приюте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ульяновска приступил к рассмотрению по существу уголовного дела заместителя начальника управления по благоустройству мэрии Ульяновска Алексея Палибина, обвиняемого в халатности при заключении контрактов на отлов безнадзорных собак в Ульяновске (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до года исправительных работ или трехмесячного ареста).

Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Ульяновской области. Как сообщало ведомство, было установлено, что в период с февраля 2024 года по декабрь 2025 года в управление благоустройства мэрии поступило более 300 обращений о наличии стай собак на территории города и их нападениях на людей, среди которых были и малолетние дети, и женщины, и пожилые граждане.

«Несмотря на многочисленные заявки, обвиняемый проигнорировал полученные сведения о нападении безнадзорных животных на жителей города, не обеспечил заблаговременного заключения муниципальных контрактов, в результате чего отлов животных не осуществлялся»,— отмечает ведомство.

По информации источников «Ъ», в обвинительном заключении отмечалось, что обязанности по организации деятельности по обращению с животными были возложены непосредственно на Алексея Палибина. В документе перечисляется целый ряд периодов в 2024 и 2025 годах, когда не заключались контракты на отлов животных, хотя в это время поступало большое количество жалоб от жителей города. Так, только с 24 апреля по 14 ноября 2024 года в медучреждения Ульяновска обратились 256 граждан, получивших укусы собак. При этом в 2024 году из 3,7 млн руб. субвенций, выделенных из регионального бюджета на обращение с животными, было использовано только 609 тыс. руб., в итоге 1,06 млн руб. были возвращены в бюджет региона, а 2 млн руб. потом распределили между районами Ульяновской области.

Кроме того, говорится в обвинительном заключении, чиновник был обязан «принять исчерпывающие меры» к обеспечению содержания безнадзорных собак с выявленной немотивированной агрессией, которых, согласно законодательству, после отлова, стерилизации и вакцинации (принцип ОСВВ, оговоренный федеральным законом №498 «Об ответственном обращении с животными») нельзя выпускать обратно в места обитания и следует содержать в приюте для животных до наступления естественной смерти. Однако, отмечает следствие, господин Палибин не организовал разработку необходимой документации для заключения соответствующих контрактов, обеспечивающих пожизненное содержание таких агрессивных собак в приютах.

Пока в суде идет опрос свидетелей — граждан, на которых нападали бездомные собаки. К пострадавшей стороне относится также и размещенный в Ульяновске приют для животных «Подарок судьбы», который из-за отсутствия контрактов на пожизненное содержание агрессивных животных был вынужден содержать их за свой счет. По словам участников процесса, граждане, пострадавшие от укусов собак, не требовали их уничтожения, а заявляли, что, по их мнению, просто такие собаки должны быть изолированы в приютах навсегда и не должны выпускаться обратно в места обитания. Между тем в суде прозвучала информация о том, что порой агрессивность проявляли «биркованные» собаки, которые уже прошли ОСВВ, а это значит, что кто-то их выпустил обратно в места обитания.

Участвующий в заседаниях в качестве слушателя лидер волонтерского движения «Вверх» Артем Зайцев сказал «Ъ», что причина в том, что некоторые операторы, работающие с безнадзорными животными, не получая по контракту средств на пожизненное содержание агрессивных животных и даже не имея соответствующих помещений для их содержания, «судя по всему, отпускают агрессивных животных обратно» «либо, можно предположить, идут на их эвтаназию, что также запрещено законом». По мнению господина Зайцева, проблема пожизненного содержания агрессивных животных главная в этом процессе. По его словам, в заключаемых контрактах на отлов эти условия не прописываются, в региональных нормативных документах, подготовленных Агентством ветеринарии региона, таких требований нет, а приюты фонда «Флора и Лавра» (основного подрядчика в последнее время по контрактам на ОСВВ) «даже не имеют приспособленных помещений для ПМЖ агрессивных собак». При этом, по его словам, если Ульяновск эпизодически еще выделял некоторые средства на такое содержание, то в районах области даже этого нет. В итоге выпускаемые обратно в места обитания агрессивные животные снова станут угрозой для жителей города. Он отмечает, что «почему-то в других регионах затраты на ПМЖ учитываются в заключаемых контрактах», и надеется, что суд детально разберется в ситуации, «вскроет застарелые проблемы в системе обращения с животными».

Директор «Подарка судьбы» Наталья Подшивалова считает, что «дело не только в Палибине», «это совокупность халатности группы лиц, начиная от замов мэра Ульяновска, которые все знали о сложившейся ситуации, и заканчивая надзорным органом — Агентством ветеринарии»: «Если не было денег на контракты, то это халатность тех, кто не довел их до управления. Если деньги были, но не использованы, значит, надзорный орган должен был выяснить, почему».

Сам Алексей Палибин заявил «Ъ», что не согласен с обвинением, ничего не нарушил и действовал в соответствии с федеральными и региональными нормативными актами. А проблемы ПМЖ агрессивных собак, по его мнению, просто нет.

Адвокат обвиняемого Виктория Антипова называть аргументы защиты отказалась, сославшись на то, что «пока рано, позиция будет озвучена в суде». В то же время она отметила, что, на ее взгляд, в лице ее подзащитного «просто нашли стрелочника». «Я надеюсь, что суд выяснит истинные причины сложившейся ситуации, в ней надо разбираться системно»,— добавила адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск