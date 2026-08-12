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«Роскосмос» показал кадры солнечного затмения из космоса

«Роскосмос» опубликовал кадры солнечного затмения в момент наплыва диска Луны на звезду. Фотографии сделал космонавт Петр Дубров с борта Международной космической станции.

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Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

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Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Максимальная фаза солнечного затмения наблюдалась 12 августа в 20:46 мск вблизи западного побережья Исландии. Она продлилась 2 минуты 18 секунд. В России частичные фазы затмения видимостью до 85% можно было наблюдать в Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманской области и Пскове.

Помимо затмения, 12 августа в космосе происходят еще два астрономических явления — парад планет и метеорный поток Персеиды. Пик звездопада ожидается 13 августа около 5:00 мск. Скорость метеоров будет достигать 60 км/с.

Фотогалерея

Как в Европе наблюдали солнечное затмение

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Мужчина в специальных очках для наблюдения за затмением, Валенсия, Испания

Мужчина в специальных очках для наблюдения за затмением, Валенсия, Испания

Фото: Alberto Saiz / AP

Луна полностью закрывает солнце во время полного солнечного затмения. Вид из астрофизической обсерватории Хаваламбре в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Луна полностью закрывает солнце во время полного солнечного затмения. Вид из астрофизической обсерватории Хаваламбре в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Астрофотографы снимают затмение в Берланга-де-Дуэро, Испания

Астрофотографы снимают затмение в Берланга-де-Дуэро, Испания

Фото: Bernat Armangue / AP

Наблюдатель из Лиссабона использует приложение на смартфоне, чтобы определить место наблюдения полной фазы затмения

Наблюдатель из Лиссабона использует приложение на смартфоне, чтобы определить место наблюдения полной фазы затмения

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанцы наблюдают за природным явлением в мобильном планетарии

Испанцы наблюдают за природным явлением в мобильном планетарии

Фото: Susana Vera / Reuters

Женщина в очках виртуальной реальности, Буитраго-дель-Лосоя, Испания

Женщина в очках виртуальной реальности, Буитраго-дель-Лосоя, Испания

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанцы в самодельных очках для наблюдения за затмением

Испанцы в самодельных очках для наблюдения за затмением

Фото: Susana Vera / Reuters

Луна частично закрывает солнце над Пражским градом, Чехия

Луна частично закрывает солнце над Пражским градом, Чехия

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Мультиэкспозиция из семи фотографий, сделанных одной стационарной камерой, показывает этапы солнечного затмения в Арихе, Испания

Мультиэкспозиция из семи фотографий, сделанных одной стационарной камерой, показывает этапы солнечного затмения в Арихе, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Участник любительской группы астрофотографов из Испании Los Taraos устанавливает камеру

Участник любительской группы астрофотографов из Испании Los Taraos устанавливает камеру

Фото: Bernat Armangue / AP

Вид на затмение из Арихи, Испания

Вид на затмение из Арихи, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Зрители в районе астрофизической обсерватории Хаваламбре, Испания

Зрители в районе астрофизической обсерватории Хаваламбре, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Молекулярный человек» в Берлине в солнечных лучах

«Молекулярный человек» в Берлине в солнечных лучах

Фото: Markus Schreiber / AP

Зритель из испанской Наварреты

Зритель из испанской Наварреты

Фото: Vincent West / Reuters

Полная фаза затмения в испанском Наваррете

Полная фаза затмения в испанском Наваррете

Фото: Vincent West / Reuters

Женщина смотрит на солнечное затмение сквозь сварочную маску в научном центре &quot;Коперник&quot; в Варшаве, Польша

Женщина смотрит на солнечное затмение сквозь сварочную маску в научном центре "Коперник" в Варшаве, Польша

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Вид на Луну, заслоняющую Солнце, из космоса

Вид на Луну, заслоняющую Солнце, из космоса

Фото: Роскосмос

Вид из Лундской обсерватории в Стокгольме

Вид из Лундской обсерватории в Стокгольме

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Наблюдатели на крыше Оперного театра Осло

Наблюдатели на крыше Оперного театра Осло

Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

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Мужчина в специальных очках для наблюдения за затмением, Валенсия, Испания

Фото: Alberto Saiz / AP

Луна полностью закрывает солнце во время полного солнечного затмения. Вид из астрофизической обсерватории Хаваламбре в Аркос-де-лас-Салинас, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Астрофотографы снимают затмение в Берланга-де-Дуэро, Испания

Фото: Bernat Armangue / AP

Наблюдатель из Лиссабона использует приложение на смартфоне, чтобы определить место наблюдения полной фазы затмения

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанцы наблюдают за природным явлением в мобильном планетарии

Фото: Susana Vera / Reuters

Женщина в очках виртуальной реальности, Буитраго-дель-Лосоя, Испания

Фото: Susana Vera / Reuters

Испанцы в самодельных очках для наблюдения за затмением

Фото: Susana Vera / Reuters

Луна частично закрывает солнце над Пражским градом, Чехия

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Мультиэкспозиция из семи фотографий, сделанных одной стационарной камерой, показывает этапы солнечного затмения в Арихе, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Участник любительской группы астрофотографов из Испании Los Taraos устанавливает камеру

Фото: Bernat Armangue / AP

Вид на затмение из Арихи, Испания

Фото: Borja Suarez / Reuters

Зрители в районе астрофизической обсерватории Хаваламбре, Испания

Фото: Christian Hartmann / Reuters

«Молекулярный человек» в Берлине в солнечных лучах

Фото: Markus Schreiber / AP

Зритель из испанской Наварреты

Фото: Vincent West / Reuters

Полная фаза затмения в испанском Наваррете

Фото: Vincent West / Reuters

Женщина смотрит на солнечное затмение сквозь сварочную маску в научном центре "Коперник" в Варшаве, Польша

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Вид на Луну, заслоняющую Солнце, из космоса

Фото: Роскосмос

Вид из Лундской обсерватории в Стокгольме

Фото: TT News Agency / Fredrik Sandberg / Reuters

Наблюдатели на крыше Оперного театра Осло

Фото: Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

Солнечное затмение в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

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