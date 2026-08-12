«Роскосмос» показал кадры солнечного затмения из космоса

«Роскосмос» опубликовал кадры солнечного затмения в момент наплыва диска Луны на звезду. Фотографии сделал космонавт Петр Дубров с борта Международной космической станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Следующая фотография 1 / 3 Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

Максимальная фаза солнечного затмения наблюдалась 12 августа в 20:46 мск вблизи западного побережья Исландии. Она продлилась 2 минуты 18 секунд. В России частичные фазы затмения видимостью до 85% можно было наблюдать в Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманской области и Пскове.

Помимо затмения, 12 августа в космосе происходят еще два астрономических явления — парад планет и метеорный поток Персеиды. Пик звездопада ожидается 13 августа около 5:00 мск. Скорость метеоров будет достигать 60 км/с.