Куеда он денется

В Прикамье еще один муниципалитет стал территорией противостояния между местными властями и прокуратурой. В мае этого года прокуратура потребовала от местной думы прекратить полномочия главы Куединского округа Флорида Бадртдинова из-за утраты доверия. Депутаты в удовлетворении представления надзорного органа отказали. По мнению прокуратуры, руководитель допустил конфликт интересов при распределении земельного участка в пользу своей тещи. В думе посчитали, что конфликта не было, поскольку от земли женщина отказалась. При этом силовики продолжают проверку в отношении главы и теоретически могут оспорить решение думы в суде.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», дума Куединского муниципального округа рассмотрела представление прокуратуры «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». Надзорный орган требовал от депутатов досрочно прекратить полномочия главы округа Флорида Бадртдинова за нарушение антикоррупционного законодательства. В результате дума в удовлетворении представления отказала. Спикер представительного органа Иван Колегов подтвердил «Ъ-Прикамье», что представительный орган действительно принял такое решение.

Акт прокурорского реагирования был внесен после того, как силовики выявили возможный конфликт интересов у господина Бадртдинова, связанный с распределением земель администрацией Куединского округа. По данным прокуратуры, муниципалитет одобрил перераспределение земельных участков, в результате один из них должен был оказаться в собственности тещи главы округа. Мер по предот­вращению конфликта интересов Флорид Бадртдинов не принял. Об этом надзорный орган сообщил краевым властям, после чего была собрана антикоррупционная комиссия. Ее члены обратили внимание на то, что госпожа Осколкова не подписала итоговое соглашение на выделение участка.

Похожий конфликт интересов был выявлен у заместителя главы администрации по вопросам инфраструктуры Анастасии Помыткиной и руководителя аппарата администрации Куединского округа Андрея Суслина. По данным прокуратуры, супруг госпожи Помыткиной получил земельный участок на территории округа. Надзорный орган внес представление в адрес администрации, по результатам его рассмотрения трудовые отношения с обоими муниципальными служащими были прекращены в связи с утратой доверия.

Флорид Бадртдинов был избран главой Куединского округа депутатами местной думы 1 мая 2023 года. На этом посту он сменил Анатолия Верхоланцева, который руководил территорией с 2019 года и ушел в отставку по собственному желанию. До назначения главой политическая карьера господина Бадртдинова была связана с работой в земском собрании муниципалитета, несколько лет он был его председателем. Интересно, что его конкурентом в конкурсе на должность главы был господин Суслин, который на тот момент занимал должность начальника Фокинского территориального управления администрации Чайковского округа.

По словам Ивана Колегова, рассмотрев представление, депутаты решили, что основания для применения такой меры ответственности в отношении главы, как прекращение полномочий, отсутствуют. «Глава предпринял действия для исправления ситуации, фактически конфликта интересов не случилось. А значит, не было и оснований для его привлечения к дисциплинарной ответственности»,— полагает господин Колегов. Председатель думы подчеркнул, что о дальнейшем развитии ситуации ему не известно.

Стоит отметить, что ранее прокуратура неоднократно выступала инициатором отставки глав муниципалитетов Прикамья. Так, в декабре прошлого года суд удовлетворил требования об изменении формулировки увольнения экс-главы Кунгурского округа Вадима Лысанова с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». В конце того же года в связи с утратой доверия был уволен глава Краснокамска Игорь Быкариз. Весной 2026-го прокуратура через суд добилась изменения формулировки прекращения полномочий экс-мэра Александровска Ольги Белобаржевской. Во всех случаях причиной удовлетворения требований надзорного органа стал конфликт интересов.

По данным «Ъ-Прикамье», с административным заявлением в суд в отношении Флорида Бардтдинова прокуратура не обращалась. В то же время проверка в отношении главы продолжается.

По мнению политтехнолога Олега Борисенко, Куеда — довольно специфическая с политико-экономической точки зрения территория. Как и в других небольших муниципалитетах Прикамья, ее элиты не имеют широкого выбора мест для заработка, поэтому вынуждены искать его источник среди внутренних ресурсов. Одним из них могут быть именно муниципальные земли. Господин Борисенко говорит, что тренд на высокую активность прокуратуры в отношении местных властей проявился давно. Но, по его мнению, в преддверии выборов такая активность может повредить территориям, поскольку она сказывается на внутренней политической стабильности.

«Не исключено, что к вопросу о досрочной отставке главы Куеды силовики вернутся после завершения кампании. При желании найти основания для этого можно. Другое дело, как на это посмотрят судебные органы. В любом случае в складывающейся ситуации уже можно делать ставки, что на этом преследование глав округов вряд ли остановится. Вероятно, в обозримом будущем увидим новые судебные дела, основанием для которых прокуратура называет конфликт интересов»,— отметил эксперт.

Андрей Кудрин