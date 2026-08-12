«Старые» штрафы догнали водителей

Водители Подмосковья стали массово получать «старые» штрафы из-за сбоя на «Госуслугах». Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, сейчас ведутся работы, и в ближайшее время все эти задолженности пропадут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Судя по комментариям пользователей соцсетей и собеседников “Ъ FM”, оповещения о штрафах стали приходить на госпортал несколько дней назад. Речь о суммах от 500 до 3 тыс. руб. Но у многих постановлений нет ни фото, ни указаний о том, где и какое ПДД было нарушено. Большинство квитанций датировано 2021 или 2022 годами. Хотя, согласно КоАП, срок давности по штрафам ГИБДД составляет два года. Но кнопки «оспорить» в десктопном и мобильном приложении нет, рассказал один из сотрудников “Ъ FM”, которому пришел такой штраф:

«Я был крайне удивлен, когда получил эти два письма. В одном был штраф 500 руб., во втором — 1,5 тыс. руб. И дата, когда произошло это нарушение правил дорожного движения, — 1 января 2022 года. Первым делом я вспомнил про то, что существует срок давности, и к 2024 году, по идее, все это должно уже было быть списано и отправлено в архив. Потом стал читать КоАП, искать какие-то законы и комментарии к ним. Затем связался с МФЦ.

Переписка длилась очень долго, и толком никто не мог мне ответить, считается ли этот штраф уже сгоревшим или все-таки нет. В конце концов в МФЦ мне написали: "Оператор занимается вашим вопросом". Это сообщение висело без ответа 3,5 часа.

Я связался с ГИБДД, там сказали оплатить штраф и разбираться потом в отделении. При этом машину я продал два года назад и вообще уже и забыл, куда я ездил 1 января 2022-го, и ездил ли вообще куда-нибудь, потому что в этом письме, которое я получил через "Госуслуги", не было ни фотографии, ни самого протокола о нарушении, только его номер и дата. Все говорят, проще заплатить и забыть».

Между тем некоторые водители уже оплатили штрафы и только потом обратили внимание на несостыковки. Как теперь вернуть деньги? “Ъ FM” обсудил это с автоюристом портала «отдаймое.рф» Ильей Афанасьевым:

«Если это на самом деле технический сбой, то, естественно, все остальные постановления, которые еще не оплачены получившими их людьми, должны исчезнуть из "Госуслуг". Причины этого сбоя неизвестны, не знаю, будут ли они оглашены. А тем, кто оплатил штрафы, могу только посоветовать написать заявление о возврате денежных средств.

Оплата, скорее всего, проходила по реквизитам казначейства. Поэтому надо подавать в одно из подразделений Минфина либо в казначейство, которое распределяет деньги конкретно на ГИБДД. Также можно адресовать заявление в ГИБДД, потому что сейчас разобраться в этих следах довольно сложно. Дальше стоит дождаться ответа от Госавтоинспекции, и либо эти деньги вернут, либо придется идти опять в суд. Трудно представить масштаб этого перформанса, но, думаю, многие с этим столкнулись, ведь часто штрафы ПДД на автомате оплачиваются».

Срок для вынесения постановления по большинству административных дел о нарушениях ПДД составляет 60 дней со дня совершения правонарушения. А по делам, рассматриваемым судом, — 90.

Александра Абанькова, Екатерина Вихарева