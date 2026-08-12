Дело пахнет ясенем

Арбитражный суд Пензенской области аннулировал сделки по продаже сквера им. Дзержинского у вокзала «Пенза I». Участок в 2023 году перешел от РЖД к структурам, связанным с депутатом гордумы Пензы Дмитрием Акимовым. Иск в интересах города подала прокуратура, указав, что территория общего пользования была фактически выведена из оборота под торговую застройку. В итоге суд обязал участников сделок вернуть друг другу более 26 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран в 1920-е годы сквер назывался Октябрьским

Фото: Яндекс Карты в 1920-е годы сквер назывался Октябрьским

Фото: Яндекс Карты

Арбитражный суд Пензенской области признал ничтожными сделки по продаже сквера им. Дзержинского, расположенного возле железнодорожного вокзала «Пенза I». Дело рассматривала судья Галина Алексина, которая в 2024 году уже вставала на сторону прокуратуры в аналогичном споре о деприватизации санатория Володарского: тогда сделки по продаже и перепродаже комплекса были аннулированы, а объект вернули в госсобственность.

Сквер имени Дзержинского — территория общего пользования у вокзала, существующая более 100 лет. До революции здесь была Ярмарочная площадь, а в 1920-е годы открыли Октябрьский сквер. Изначально участок продали вместе со зданием Дома культуры железнодорожников им. Дзержинского, которое впоследствии передали РПЦ — сейчас там располагается Богоявленская церковь, рассказывал ранее градозащитник Станислав Блинов.

Иск в интересах города подали первый заместитель прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и администрация Пензы в декабре 2025 года. Ответчиками выступили ОАО «Российские железные дороги» и компании депутата гордумы Пензы Дмитрия Акимова (ЕР) — ООО «Пензенский завод силового оборудования» (ПЗСО, ранее — ООО «Акелло») и ООО «Березовая роща». Суд признал недействительным договор купли-продажи от 13 января 2023 года, по которому «Акелло» приобрело у РЖД земельный участок площадью 14,9 тыс. кв. м на пересечении улиц Московской, 116 и Октябрьской, 2 с разрешенным использованием «для размещения дворца культуры и сквера». Также недействительным признан договор от 7 июня 2023 года, по которому «Акелло», предварительно разделив землю, продало два образованных участка площадью 12,9 тыс. и 1,9 тыс. кв. м компании «Березовая роща».

После продажи функциональную зону в генплане Пензы сменили на торговую с правом капитального строительства. В январе 2026 года суд по ходатайству прокуратуры запретил на участке строительные и земляные работы. Жители жаловались на отсутствие освещения, запущенность сквера и вырубку на его территории ясеня.

ООО «ПЗСО» и «Березовая роща» поровну принадлежат Дмитрию Акимову и его супруге Ирине. «ПЗСО» получил свое нынешнее название в июле 2024 года, до этого юрлицо было зарегистрировано как «Акелло». Завод основан в 2001 году, на нем производят деревянную тару, электро- и металлообрабатывающее оборудование, офисную мебель. По данным за 2025 год, официально на предприятии трудятся 30 человек. Выручка составила 67 млн руб., чистая прибыль — 57 млн руб. На июль 2026-го имеется задолженность перед ФНС в размере 2 млн руб. ООО «Березовая роща» работает с 2020 года как санаторно-курортная организация. Юрлицо зарегистрировано на ул. Мира, 35 у Ласточкиного озера. По этому же адресу располагаются гостиница «Ласточка» и отель Cosmos. Организацию основали Роман Стародубов, Денис Ефремов, Светлана Морозова и Федерация профсоюзов Пензенской области. С ноября 2022 до июня 2023-го компанией владела нынешний директор Гульнар Агишева. Сегодня владельцы организации — Дмитрий и Ирина Акимовы. Выручки ООО не имеет, чистые убытки в 2025 году составили 973 тыс. руб.

Первая сделка была заключена за 13,2 млн руб., вторая — за 13,6 млн руб. Суд обязал РЖД вернуть эту сумму заводу, а ПЗСО — вернуть 13,6 млн руб. «Березовой роще». Право собственности последней на участки не признали. Связаться с Дмитрием Акимовым «Ъ» не удалось.

Нина Шевченко