«Амкар-Пермь» вышел в третий раунд Кубка России

В матче второго раунда пути регионов Фонбет Кубка России, «Амкар-Пермь» обыграл на своем поле нижегородскую «Победу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу пермской футбольной команды. На 52-й минуте полузащитник «Амкара» Алекс Мацукатов забил первый гол в ворота соперников. На 69-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Никита Голдобин.

Таким образом «Амкар-Пермь» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России. Соперник в следующем раунде станет известен позднее после окончания остальных матчей.