Рособрнадзор не поддержал идею помощника президента Андрея Фурсенко усложнить задания ЕГЭ. По мнению экс-министра образования, таким образом можно устранить трудности с поступлением в вузы. В этом году возник дисбаланс, когда большое число абитуриентов с высокими баллами претендуют на ограниченное число мест в высших учебных заведениях. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе в этой сфере серьезных изменений не ждет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Как показала нынешняя приемная кампания, ЕГЭ нуждается в серьезной реформе. Вроде бы нужно радоваться: количество, условно, отличников, тех, кто набирает большое, а также максимальное число баллов, возросло кратно. Однако, по словам участников процесса, нельзя говорить о том, что нынешнее молодое поколение резко поумнело. С одной стороны, задания стали легче, а с другой, в XXI веке появилось много возможностей для того, чтобы эффективно подготовиться к испытанию. Еще проще тем, у кого есть деньги. Репетиторы за годы существования ЕГЭ также многому научились, поэтому, как правило, проблем с баллами не возникает.

Андрей Фурсенко, бывший министр образования, а ныне помощник президента и, можно так сказать, один из главных идейных сторонников Единого государственного экзамена, человек, который активно претворял новацию в жизнь, признал, что нужно усложнять задания и не бояться этого. Высшее образование — удел достойных и умных, а не тех, кто зазубривает ответы и чьи родители располагают лишней копейкой. Речь, между прочим, идет о будущем государства, о том, какого качества специалисты поведут страну в светлое будущее и насколько оно таковым будет.

Между тем в Рособрнадзоре фактически отвергли инициативу Фурсенко. Содержание материалов ЕГЭ строго соответствует государственным образовательным стандартам в школьной программе. Подобное не удивляет. Перемены опасны. Мало ли к чему все это может привести? Лучше ничего не трогать. Чиновники рисковать не любят. Случись чего, сам же крайним и окажешься. Слово «реформа» давно стало ругательным.

При этом в стране ведется активная кампания против ЕГЭ как такового. Так, депутаты разных уровней требуют вернуть старую систему приема в высшие учебные заведения.

Однако эти инициативы не имеют поддержки сверху. В качестве компромисса предлагается изменить правила приема в вузы, в частности, сократить число Олимпиад, которые дают право так называемого автоматического поступления, то есть без учета ЕГЭ. Проблема в том, что предлагать мало, нужно что-то делать, а то так ничего не сдвинется с мертвой точки. Собственно, это тоже реформа и тоже перемены, которые, как было сказано выше, нынче рискованны. Это называется замкнутый круг, куда ни кинь — всюду клин. Тем не менее проблема признается, только решения почему-то пока не находится.

Дмитрий Дризе