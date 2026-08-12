В Марокко задержали группу подозреваемых в призывах к проникновению в Сеуту

Полиция Марокко задержала группу лиц, которых подозревают в призывах к массовому переходу границы с испанским эксклав Сеута на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило МВД королевства, передает Marocco World News.

В министерстве отметили, что подозреваемые использовали «миграционные проблемы для подстрекательской деятельности, наказуемой по закону». В последнее время власти Марокко отслеживают распространение анонимных сообщений и постов в некоторых социальных сетях, указан в сообщении. Их авторы призывают к попыткам массового незаконного пересечения границ в Сеуту и другой испанский эксклав — Мелилью.

По данным агентства Akhbarona, МВД предупредило о новой кампании злоумышленников, которые призывают пересекать границу. Акция запланирована на 15 августа, сообщения об этом распространяются в соцсетях. По данным МВД, власти приняли все необходимые меры, чтобы перехватить всех, кто попытается незаконно пересечь границу. Ведомство призвало жителей страны «не руководствоваться подозрительными и вводящими в заблуждение призывами, поскольку это может поставить под угрозу жизнь людей».

Мигранты начали массово прибывать в Сеуту 30 июля. В эксклав прибыли около 72 тыс. человек. Большинство из них — марокканцы. 100 человек погибли при попытке доплыть до Сеуты.