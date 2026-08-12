Долг растянули на пять лет

Как стало известно “Ъ”, вступил в силу приговор, вынесенный за мошенничество Александру Фицкому, бывшему помощнику прокурора Адлерского района Сочи. При этом апелляционная инстанция ужесточила наказание с четырех с половиной до пяти лет колонии. Суд признал, что сотрудник прокуратуры похитил у своих знакомых в общей сложности 18 млн руб. Господин Фицкий занимал деньги под разными предлогами, объясняя это в том числе необходимостью дать взятку за продвижение по службе. Подсудимый вину не признал и утверждал, что хотел вернуть займы, но не смог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание Александру Фицкому, бывшему помощнику прокурора Адлерского района Сочи. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Информация об этом имеется в судебных актах, опубликованных в системе «Правосудие». В декабре 2025 года Адлерский райсуд Сочи приговорил экс-сотрудника прокуратуры к четырем с половиной годам колонии общего режима, апелляция в июле текущего года увеличила срок наказания до пяти лет, об этом просили потерпевшие.

Александр Фицкий прослужил в органах прокуратуры 17 лет, занимал должность заместителя прокурора Анапской межрайонной прокуратуры, в краевой прокуратуре отвечал за надзор за соблюдением законодательства при подготовке к Олимпийским играм, затем перешел на должность помощника прокурора Адлерского района Сочи. Уволился в 2020 году после внутренней проверки по жалобе его знакомого, который сообщил, что сотрудник прокуратуры Фицкий не возвращает ему долг в размере 10 млн руб.

Выяснилось, что за полгода до этого Александр Фицкий взял у приятеля эту сумму взаймы под проценты, объяснив, что его отцу якобы срочно нужны средства для выкупа земельных паев. Первое время господин Фицкий действительно выплачивал проценты, что составило 1,5 млн руб., а затем перестал общаться с приятелем.

Во время проверки выяснилось, что у господина Фицкого есть еще одна проблемная задолженность — в 2020 году он взял у знакомого застройщика взаймы 8 млн руб. Александр Фицкий сообщил ему, что собирается получить назначение на вышестоящую должность, а для этого ему требуются средства для передачи взятки руководству прокуратуры. Как и в первом случае, после получения денег господин Фицкий исчез из поля зрения кредитора.

По факту присвоения средств было возбуждено дело, Александр Фицкий был арестован. Он не признал вину, настаивая на том, что у него с кредиторами имеется гражданский спор. По его словам, он предлагал разные способы погашения задолженности, включая взаимозачеты и передачу имущества, но его знакомые не согласились. Следствие и суд усмотрели в ситуации признаки мошенничества: Александр Фицкий использовал дружеские отношения и свою должность помощника прокурора, чтобы усыпить бдительность потерпевших, при этом он достоверно знал, что возвращать деньги не будет, говорится в приговоре.

Во время следствия Александр Фицкий заключил контракт с Минобороны и был зачислен рядовым в одну из воинских частей. Командование ходатайствовало о приостановке производства по делу для отправки обвиняемого в зону СВО, однако затем командир части отозвал свое обращение.

Потерпевшие просили краевой суд лишить Александра Фицкого государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и ведомственной награды — знака отличия прокуратуры «За верность закону». Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для этого, указав, что господин Фицкий был награжден в 2013 и 2014 годах, то есть задолго до совершения преступления.

Анна Перова, Краснодар