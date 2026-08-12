В пригороде Краснодара загорелся склад

На складе в хуторе Ленина в пригороде Краснодара произошел пожар площадью 1,7 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Из здания эвакуировали 40 человек. Рядом со складом загорелась сухая растительность на площади 500 кв. м, уточнили ТАСС в МЧС России.

В тушении участвуют 86 специалистов с применением 30 единиц техники. Жителям близлежащих районов рекомендовали оставаться дома, не открывать окна и использовать респираторы.