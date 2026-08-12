Миноброоны РФ сообщило об ударе по танкеру в порту Одессы

Составлено ИИ-Ассистентъ

11 августа 2026 года Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по патрульному катеру ВСУ в Черном море к югу от Одессы, который, по данным Минобороны, сопровождал сухогрузы с вооружением для украинских сил.

В период с 29 июля по 8 августа 2026 года российские военные регулярно сообщали об ударах по портовой инфраструктуре Украины в Одесской области. Среди целей назывались склады горюче-смазочных материалов, объекты логистического комплекса, аппаратура связи, средства радиоэлектронной борьбы и различные суда, перевозящие военные грузы или используемые для снабжения ВСУ. Так, 8 августа Вооруженные силы России поразили военные склады со средствами РЭБ в порту Одессы, а 2 августа ударили по резервуару с горючим в порту Одессы, который использовался для обеспечения ВСУ.