Власти Казахстана опровергли утечку данных 15 млн граждан страны

Минцифры Казахстана опровергло сообщения об утечке данных 15 млн граждан страны. Ведомство получило доступ к продающемуся в даркнете архиву и удостоверилось, что он фальшивый, сообщила пресс-служба Минцифры.

«Анализ показал, что это набор различных файлов и изображений и не является выгрузкой из eGov. Есть и другие факты, которые это подтверждают»,— указали в ведомстве (цитата по Liter.kz). Так, заявленные объем и содержание массива противоречат друг другу. Кроме того, в системах eGov нет базы сканов паспортов, как это было представлено автором объявления.

Поводом для проверки стало объявление пользователя shymzz13. Он выставил в даркнете на продажу за $32 тыс. массив данных размером 2,7 ГБ. Продавец утверждал, что он взломал eGov и получил паспортные данные, номера телефонов, адреса электронной почты, сведения о местах работы, сканы документов и пароли граждан Казахстана.

eGov (электронное правительство) — это государственный портал Казахстана для предоставления государственных услуг и информации гражданам, бизнесу и иностранцам в режиме онлайн.