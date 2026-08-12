УрФО стал лидером по числу инвестпроектов в секторе добычи нефти и газа

Уральский федеральный округ (УрФО) занял первое место в рейтинге регионов по числу инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, следует из информации площадки «ТендерПро». Общий объем инвестиций в такие проекты в округе составил с начала 2026 года 7,99 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наиболее инвестиционно привлекательным в округе стали Ямало-Ненецкий автономный округ (36,4% проектов), Тюменская область (27,3%) и Ханты-Мансийский автономный округ (18,2%).

Доля УрФО в общем числе проектов составляет 28,8%. На втором месте — Приволжский федеральный округ (27,9%), а третье занял Дальневосточный федеральный округ (17,4%).

Всего в России с начала 2026 года было запущено 78 инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли, а общий объем заявленных инвестиций достиг 63,7 млрд руб. Из них 67,4% — это производственные нефтегазовые объекты, 11% — строительство нефтепроводов, 9% — газопроводы, а еще 8,1% — газораспределительные объекты.

Анна Капустина