Троих жителей Нефтеюганска будут судить за избиение мужчины в Сургуте

Трое жителей Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) предстанут перед судом по обвинению в избиении жителя Сургута, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фигуранты обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, вечером 12 мая обвиняемые, находясь во дворе многоквартирного дома в Сургуте, создали препятствие для движения автомобиля. После замечания водителя они ударили по машине и стали грубо высказываться в адрес мужчины. Когда он вышел из автомобиля, трое обвиняемых его избили. Запись произошедшего позже появилась в соцсетях.

Кроме того, одному из обвиняемых предъявили обвинение в покушении на кражу. В марте в Нефтеюганске он ночью проник в продуктовый магазин и попытался похитить товары на сумму более 21 тыс. руб. При выходе, заметив сотрудника магазина, подросток бросил похищенное и скрылся.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Все трое обвиняемых находятся под стражей.

Полина Бабинцева