«Дом.РФ» в 2,5 раза увеличил объем размещения двухлетних облигаций
ПАО «Дом.РФ» увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 до 50 млрд руб. с прежних 20 млрд руб. Об этом сообщил источник «Интерфакса» на финансовом рынке.
Сбор заявок на флоатер (облигация с плавающей процентной ставкой купона.—"Ъ") прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда (надбавки) к ключевой ставке составлял не выше 135 базисных пунктов (б. п.), а в финале снизился до 120 б. п.
По выпуску будут выплачивать ежемесячные купоны: их определили как сумму дохода за каждый день купонного периода исходя из значения ставки ЦБ + надбавка. Организаторами выпуска выступают «Дом.РФ» и Альфа-Банк. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после тестирования.
Сейчас в обращении находятся пять выпусков классических облигаций «Дом.РФ» общим объемом 26,6 млрд руб. и 20 выпусков биржевых бондов на 533 млрд руб.
Публичное размещение акций «Дом.РФ» в рамках IPO, состоявшееся в ноябре 2025 года, продемонстрировало высокий спрос, превысив объем предложения в четыре-пять раз. Тогда суммарный спрос на акции составил 80–125 млрд рублей при заявленном объеме размещения в 25 млрд рублей.
Банк «Дом.РФ» в мае 2025 года зарегистрировал в ЦБ выпуск семилетних субординированных облигаций номиналом 100 млн рублей. Эти долговые бумаги с плавающей ставкой, превышающей ключевую ставку ЦБ не более чем на 5 процентных пунктов, предназначены для привлечения средств в капитал банка.