Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Дом.РФ» в 2,5 раза увеличил объем размещения двухлетних облигаций

ПАО «Дом.РФ» увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 до 50 млрд руб. с прежних 20 млрд руб. Об этом сообщил источник «Интерфакса» на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер (облигация с плавающей процентной ставкой купона.—"Ъ") прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда (надбавки) к ключевой ставке составлял не выше 135 базисных пунктов (б. п.), а в финале снизился до 120 б. п.

По выпуску будут выплачивать ежемесячные купоны: их определили как сумму дохода за каждый день купонного периода исходя из значения ставки ЦБ + надбавка. Организаторами выпуска выступают «Дом.РФ» и Альфа-Банк. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков классических облигаций «Дом.РФ» общим объемом 26,6 млрд руб. и 20 выпусков биржевых бондов на 533 млрд руб.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Публичное размещение акций «Дом.РФ» в рамках IPO, состоявшееся в ноябре 2025 года, продемонстрировало высокий спрос, превысив объем предложения в четыре-пять раз. Тогда суммарный спрос на акции составил 80–125 млрд рублей при заявленном объеме размещения в 25 млрд рублей.

Банк «Дом.РФ» в мае 2025 года зарегистрировал в ЦБ выпуск семилетних субординированных облигаций номиналом 100 млн рублей. Эти долговые бумаги с плавающей ставкой, превышающей ключевую ставку ЦБ не более чем на 5 процентных пунктов, предназначены для привлечения средств в капитал банка.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд