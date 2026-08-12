«Дом.РФ» в 2,5 раза увеличил объем размещения двухлетних облигаций

ПАО «Дом.РФ» увеличило объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 до 50 млрд руб. с прежних 20 млрд руб. Об этом сообщил источник «Интерфакса» на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер (облигация с плавающей процентной ставкой купона.—"Ъ") прошел 12 августа с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда (надбавки) к ключевой ставке составлял не выше 135 базисных пунктов (б. п.), а в финале снизился до 120 б. п.

По выпуску будут выплачивать ежемесячные купоны: их определили как сумму дохода за каждый день купонного периода исходя из значения ставки ЦБ + надбавка. Организаторами выпуска выступают «Дом.РФ» и Альфа-Банк. Техразмещение запланировано на 14 августа. Выпуск доступен в том числе неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Сейчас в обращении находятся пять выпусков классических облигаций «Дом.РФ» общим объемом 26,6 млрд руб. и 20 выпусков биржевых бондов на 533 млрд руб.