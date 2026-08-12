«Сильная Армения» Карапетяна выступила против новой конституции Армении
Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что оппозиция не примет предложение правительства о новой конституции страны. По его утверждению, изменения основного закона готовятся по требованию Азербайджана и губительны для государства.
«Мы намерены предложить решения, которые не попирают интересы нашей страны и нации, чтобы нам не пришлось принимать "алиевскую конституцию"»,— заявил Нарек Карапетян журналистам. «Невозможно принудить нас к шагам, противоречащим интересам народа, поскольку мы представляем граждан, глубоко несогласных с диктатом Баку»,— добавил он.
В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и отказывается подписывать мирное соглашение до внесения изменений.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял, что эта мера необходима не из-за азербайджанских требований, а из-за стремления адаптироваться к новым геополитическим реалиям. В правящей партии поясняли, что проект новой версии основного закона представляет до конца 2026 года. Однако для его принятия премьеру нужна поддержка парламентской оппозиции: «Гражданский договор» победил на июньских выборах, но не получил большинства в две трети, необходимого для внесения изменений в конституцию.
Оппозиционный блок «Сильная Армения», возглавляемый Самвелом Карапетяном, был зарегистрирован в середине января 2026 года, а его презентация состоялась 12 февраля того же года. Самвел Карапетян был выдвинут кандидатом в премьер-министры, несмотря на его арест 18 июня 2025 года по обвинению в публичных призывах к захвату власти и наличие российского гражданства, что, согласно Конституции Армении, ограничивает его право занимать эту должность. Нарек Карапетян, член политсовета «Сильной Армении» и племянник Самвела, пояснил, что в случае победы на парламентских выборах партия планировала изменить статью 148 Конституции, определяющую требования к главе правительства, через голосование в Национальном собрании.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня 2026 года, и по их итогам партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов, а блок «Сильная Армения» — 23,27%. Оппозиционные силы, включая «Сильную Армению», заявили о непризнании результатов выборов и требовали их аннулирования из-за предполагаемых нарушений. 11 июня 2026 года Нарек Карапетян сообщил о намерении блока обратиться в Центральную избирательную комиссию с просьбой аннулировать результаты, а в случае отсутствия быстрого ответа — в Конституционный суд. Конституционный суд 4 июля 2026 года отклонил иски оппозиции и оставил результаты голосования без изменений.