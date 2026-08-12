«Сильная Армения» Карапетяна выступила против новой конституции Армении

Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян заявил, что оппозиция не примет предложение правительства о новой конституции страны. По его утверждению, изменения основного закона готовятся по требованию Азербайджана и губительны для государства.

«Мы намерены предложить решения, которые не попирают интересы нашей страны и нации, чтобы нам не пришлось принимать "алиевскую конституцию"»,— заявил Нарек Карапетян журналистам. «Невозможно принудить нас к шагам, противоречащим интересам народа, поскольку мы представляем граждан, глубоко несогласных с диктатом Баку»,— добавил он.

В конституции Армении содержится ссылка на Декларацию о независимости от 1990 года, в которой упоминается постановление «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». Азербайджан считает этот пункт территориальной претензией и отказывается подписывать мирное соглашение до внесения изменений.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял, что эта мера необходима не из-за азербайджанских требований, а из-за стремления адаптироваться к новым геополитическим реалиям. В правящей партии поясняли, что проект новой версии основного закона представляет до конца 2026 года. Однако для его принятия премьеру нужна поддержка парламентской оппозиции: «Гражданский договор» победил на июньских выборах, но не получил большинства в две трети, необходимого для внесения изменений в конституцию.

Лусине Баласян