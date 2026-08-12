Беспилотники полностью разрушили три жилых дома в Геленджике

При ударах беспилотников по Геленджику прошедшей ночью 20 жилых домов получили повреждения. Из них три — разрушены полностью. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Людям предоставили временное жилье в санаториях», — отметил глава региона. По его словам, еще около 60 жилых домов получили повреждения в Новороссийске. Их жители разместились в гостиницах и у родственников. Дома также повреждены в Анапе и Темрюкском районе.

«Поставил коллегам задачу в кратчайшие сроки решить все вопросы людей — будь то восстановление документов, помощь в ремонте жилья или получение положенных выплат», — сообщил губернатор.