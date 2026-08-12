В Татарстане доля отказов по потребкредитам выросла до 74,7%

Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Татарстане в июле 2026 года составила 74,7%, увеличившись по сравнению с июнем на 0,9 процентного пункта. Республика вошла в пятерку регионов с самой высокой долей отказов. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Чаще, чем жителям Татарстана, отказывают в таких кредитах только в Кемеровской (75,8%), Новосибирской (75,4%), Оренбургской (75,3%) и Омской (75,2%) областях. Показатель в целом по стране растет второй месяц подряд: в июле доля отказов составила 73,3% против 72,4% в июне.

В то же время по сравнению с июлем 2025 года доля отказов в Татарстане сократилась на 2,3 п.п. В Москве и Санкт-Петербурге показатель составил 71,9% и 72,6% соответственно.

Анар Зейналов