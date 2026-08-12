ЦБ предложил отменить проспекты для известных рынку эмитентов

Банк России (ЦБ) предложил упростить эмиссию ценных бумаг и освободить хорошо известных рынку эмитентов от составления проспектов — документов с описанием финансового состояния, целей выпуска облигаций, условий займа и т. д. Это следует из доклада «Допуск финансовых инструментов на рынок: направления оптимизации» на сайте регулятора.

Для размещения ценных бумаг, отметили в ЦБ, эмитент должен предоставить до четырех документов: решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект, отчет об итогах выпуска. Из них документ о выпуске ценных бумаг и проспект также подлежат регистрации в Банке России.

Информация из этих документов зачастую дублируется, из-за чего возникает дополнительная нагрузка как на эмитента, так и на ЦБ и регистрирующие организации, отметил регулятор.

Банк России предложил несколько требований к эмитентам, которые могут не составлять проспекты:

эмитент создан не менее трех лет назад;

в отношении эмитента не введена процедура банкротства;

ценные бумаги эмитента обращаются на организованных торгах;

эмитент раскрывает информацию по закону;

в отношении эмитента за последние три года не было выявлено нарушений, связанных с порядком и (или) сроком раскрытия информации.

Для эмитентов, которые впервые размещают облигации через открытую подписку и акции которых не обращаются публично, регулятор предлагает сохранить действующий порядок.