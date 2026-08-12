Биржевая стоимость золота превысила $4,5 тыс. за унцию впервые с начала июня

Цена декабрьского фьючерса на золото выросла на 1,39% — до $4,502 тыс. за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comeх на 16:00 мск. В последний раз драгметалл превышал $4,5 тыс. за унцию 5 июня 2026 года.

По состоянию на 17:05 мск фьючерс на золото прибавлял 1,06% и находился на уровне $4,88 тыс. за унцию. К тому же моменту фьючерс на серебро с поставкой в сентябре увеличился на 2,17% — до $66,35 за унцию.