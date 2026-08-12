Иран пригрозил затянуть конфликт с США до завершения срока Трампа

Советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что Иран готов продолжать конфликт с США до конца президентского срока Дональда Трампа.

«Мы должны добиться сдерживания, чтобы враг никогда не осмелился напасть на нас, а мы могли жить в безопасности»,— заявил господин Нагди в интервью телеканалу PBS.

По его словам, иранская армия получила опыт за последние пять месяцев конфликта и обнаружила американские войска слабее, чем предполагала ранее. Он заявил, что Иран «уже одержал победу», поскольку США не смогли достичь целей операции.