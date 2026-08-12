Путин наградил Аллу Сурикову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил режиссера, члена Союза кинематографистов России Аллу Сурикову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Это следует из указа главы государства.

Алла Сурикова — заслуженный деятель искусств и народная артистка России. Она была автором идеи детского юмористического киножурнала «Ералаш». Срежиссировала более 20 фильмов и сериалов, среди них — «Ищите женщину», «Суета сует», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов», «Дети понедельника» и другие.

Кроме того, Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе театра и кино Валерии Ланской. Она исполнила роли в сериалах «Есенин», «Две сестры», «Дом образцового содержания» и других.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждена актриса МХТ имени Чехова Александра Ребенок. В ее репертуаре — роли в постановках театра «Три сестры», «Кабала святош», «Чайка» и других.