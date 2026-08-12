В Самаре в числе высокооплачиваемых вакансий водитель высотного электроштабелера, врач и энергодиспетчер

В августе в Самаре больше всего готовы платить водителю высотного электроштабелера (до 150 тыс. руб.), врачу ультразвуковой диагностики в медицинском центре (от 140 до 200 тыс. руб.) и энергодиспетчеру (до 102 тыс. руб., полис ДМС, компенсация части стоимости занятий спортом, программы санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, компенсация детских дошкольных учреждений и детского отдыха, негосударственное пенсионное обеспечение и корпоративная ипотека). Такие данные приводит сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий этого месяца также попали вакансии литейщика-разливщика металлов и сплавов (90-110 тыс. руб.) и водителя-озеленителя (до 84 тыс. руб.).

В топе лучших предложений также находятся вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей. Вакансии водителей на зарплату свыше 150 тыс. руб. находятся в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Уфы.

Руфия Кутляева