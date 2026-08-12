Селлеры ищут безопасное пространство

Предприниматели ищут альтернативу маркетплейсам. Они стали в полтора раза чаще открывать собственные интернет-магазины, подсчитали в Infoline. Это происходит на фоне атак на склады, а также роста комиссий и развития новых технологий, говорят собеседники “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Тенденция наблюдалась и ранее, но сейчас вопрос диверсификации каналов стоит острее, чем когда-либо, рассказал управляющий партнер компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«Конкуренция на рынке усиливается, база уже высокая, модель зрелая. Дальше рост и развитие онлайн-продаж уже связаны с вопросами повышения эффективности и диверсификации каналов. Развитие собственных интернет-магазинов — это не противопоставление маркетплейсам. Площадки обеспечивают трафик, широкую географию, логистику, быстрый доступ покупателю.

Собственный интернет-магазин позволяет решать все-таки немного другие задачи. В частности, можно показать какую-то часть эксклюзивного ассортимента, предложить не только товары, но и сопутствующие сервисы, сформировать программу лояльности, персонализировать предложение. Кроме того, сейчас, конечно, очень хорошие возможности для развития собственного сайта дает искусственный интеллект. Он значительно снижает порог входа и объемы инвестиций в соответствующие проекты.

Так что речь идет о долгосрочном тренде.

Присутствие на маркетплейсах сейчас становится более дорогим. Комиссии повышаются, стоимость логистики растет. Формируются дополнительные риски, о которых мы не думали еще несколько месяцев назад. Инвестиции варьируются очень сильно. Например, если мы посмотрим крупнейшую в России платформу для независимых интернет-магазинов, то увидим, что речь идет о сумме порядка 50 тыс. руб. в месяц».

Впрочем, создание собственного интернет-магазина подойдет далеко не каждому селлеру, заметил основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин. По его словам, инвестиции в продвижение значительно превышают затраты на открытие:

«Селлеры ищут для себя какие-то альтернативы. Такой лейтмотив идет последний год, и события с атаками на склады и утратой товаров, конечно же, подстегнули это.

Если раньше была обузой высокая комиссия маркетплейса, то сейчас это стратегический шаг в поисках безопасности.

Но на самом деле не все так гладко. Создать интернет-магазин сейчас можно буквально за час. Есть готовые коробочные решения, которые могут даже автоматически скопировать витрину с твоего маркетплейса. Но перед предпринимателем встает вопрос главный: как его продвигать? Вот это сложно и дорого. Новый онлайн-магазин появится по запросам в поисковиках минимум через месяц, и то при грамотной SEO-оптимизации. Да и потребитель сейчас такой, что он не идет в поисковик искать товары.

Но как только покупатели научатся делать заказы за пределами маркетплейсов, конечно же, эта идея станет жизнеспособной. Сейчас людям нужны бесплатная доставка, абсолютно свободный возврат. Онлайн-магазин не будет давать таких условий лояльности, которые предлагают маркетплейсы. Поэтому вряд ли значительный трафик уйдет сейчас куда-то с площадок».

Тем временем растет и популярность офлайн-магазинов. Наиболее ярко тренд выражен в сегменте электроники и бытовой техники. По оценкам компании Focus Technologies, в июле посещать такие точки стали почти на 9% чаще по сравнению с прошлым месяцем. При этом на протяжении всего года трафик офлайн-розницы падал примерно на 5%, отмечают аналитики агентства Mall Index.

Никита Путятин