Банк России предложил упростить эмиссию облигаций и акций

Банк России определил пути дальнейшего упрощения эмиссии ценных бумаг по итогам обсуждения с участниками рынка. Меры, предлагаемые регулятором, направлены на облегчение выхода компаний на биржу и сокращение их издержек.

Основной блок новаций коснется рынка облигаций. Наибольшие послабления предусмотрены для опытных эмитентов, чьи бумаги уже обращаются на бирже и которые добросовестно раскрывают информацию. Их предлагается освободить от необходимости составлять и регистрировать проспект облигаций — вместо этого будет достаточно публиковать краткую форму основных условий размещения для ознакомления инвесторов. При этом для дебютантов, выходящих на долговой рынок и не имеющих обращающихся на бирже акций, прежний порядок допуска сохраняется.

Эмитентам также разрешат изменить центр принятия решений о размещении долга (за исключением конвертируемых облигаций). Это сможет делать генеральный директор, минуя совет директоров. В ЦБ полагают, что данная мера оптимизирует корпоративные процедуры и существенно ускорит выпуск бумаг.

Регулятор также намерен передать часть своих полномочий по регистрации выпусков структурных облигаций с типовыми условиями бирже (при размещении на организованном рынке), либо депозитариям и регистраторам (при внебиржевом размещении). За собой Банк России оставит лишь контроль за более сложными выпусками, не вписывающимися в типовые параметры.

Второй блок изменений затронет рынок акций. Непубличные акционерные общества с числом акционеров не более 50 освободят от регистрации выпусков акций — им достаточно будет вести учет ценных бумаг у регистратора. ЦБ также намерен сократить основной срок реализации преимущественного права акционеров на покупку дополнительных акций с 45 дней до 15 рабочих дней. Это, по замыслу регулятора, позволит эмитентам оперативнее реагировать на благоприятную рыночную конъюнктуру для привлечения капитала.