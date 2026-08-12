Швейцария намерена увеличить НДС для сбора дополнительных $30 млрд на оборону
Правительство Швейцарии передало в парламент проект увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) на 0,5 процентного пункта. Мера должна профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 24 млрд швейцарских франков ($29,56 млрд).
15 млрд франков ($18,5 млрд) планируют выделить на закупки систем защиты от ударов дальнего действия, кибератак, БПЛА, а также на вторую наземную систему ПВО и покрытие возросших затрат на систему Patriot. Еще 9 млрд франков ($11,1 млрд) закладывают на компенсацию повышения цен на вооружение из-за увеличения мирового спроса.
Повысить НДС планируется на 12 лет. Базовую ставку повысят на 0,5 п. п., а специальную — на 0,3 п. п. При этом сниженные ставки НДС на продукты питания и лекарства останутся без изменений.
Для управления полученными средствами правительство учредит новый фонд вооружений. Решение о том, как будут использоваться средства фонда, будет принимать парламент. В него также направят часть оборонного бюджета. Кроме того, фонд сможет привлекать заемные средства до 6 млрд франков ($7,4 млрд). Их используют для оперативного внесения авансовых платежей и ускорения закупок.
Ставка налога на добавленную стоимость закреплена в Конституции Швейцарии. Если повышение налога одобрит парламент, меру необходимо будет утвердить на референдуме.
В январе 2026 года Правительство Швейцарии предложило поднять налог на добавленную стоимость (НДС) на 0,8 процентного пункта с 8,1% для укрепления обороны страны, планируя собрать около 31 млрд франков (примерно $33 млрд) для вооруженных сил и гражданских ведомств, отвечающих за безопасность. Это предложение требует одобрения швейцарского парламента и проведения референдума, а Правительство собирается подготовить окончательный проект к марту.
В марте 2026 года, согласно опросу, 63% швейцарцев высказались против повышения НДС для финансирования оборонных расходов, тогда как только 31% поддержали его. В качестве альтернативы 68% швейцарцев поддержали повышение налога для сверхбогатых на 0,33% на состояния, превышающие 5 млн франков (около $6 млн), для увеличения расходов на оборону и пенсии. Эта идея особенно популярна у левых партий, но её поддержали и 57% сторонников Швейцарской народной партии, а также 56% либеральной Свободной демократической партии.
Правительство Швейцарии с 2025 года активно расширяет оборонное сотрудничество с европейскими странами, что отражает изменение политики безопасности в Европе. Так, в октябре 2025 года Федеральный совет одобрил обновленное соглашение с Европейским оборонным агентством (ЕОА), а в марте 2025 года Правительство одобрило участие Швейцарии в партнерской программе НАТО по поддержке и закупкам ЗРК Patriot.