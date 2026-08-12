Швейцария намерена увеличить НДС для сбора дополнительных $30 млрд на оборону

Правительство Швейцарии передало в парламент проект увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) на 0,5 процентного пункта. Мера должна профинансировать дополнительные расходы на оборону в размере 24 млрд швейцарских франков ($29,56 млрд).

15 млрд франков ($18,5 млрд) планируют выделить на закупки систем защиты от ударов дальнего действия, кибератак, БПЛА, а также на вторую наземную систему ПВО и покрытие возросших затрат на систему Patriot. Еще 9 млрд франков ($11,1 млрд) закладывают на компенсацию повышения цен на вооружение из-за увеличения мирового спроса.

Повысить НДС планируется на 12 лет. Базовую ставку повысят на 0,5 п. п., а специальную — на 0,3 п. п. При этом сниженные ставки НДС на продукты питания и лекарства останутся без изменений.

Для управления полученными средствами правительство учредит новый фонд вооружений. Решение о том, как будут использоваться средства фонда, будет принимать парламент. В него также направят часть оборонного бюджета. Кроме того, фонд сможет привлекать заемные средства до 6 млрд франков ($7,4 млрд). Их используют для оперативного внесения авансовых платежей и ускорения закупок.

Ставка налога на добавленную стоимость закреплена в Конституции Швейцарии. Если повышение налога одобрит парламент, меру необходимо будет утвердить на референдуме.