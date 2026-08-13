Карьеру ограничили перспективы

Акбердинский сельсовет Иглинского района сможет вносить изменения в генплан поселения, несмотря на противодействие компании «Карьерперспектива». Предприятие владеет 70,3 га земли около реки Белой и планирует добывать на ней полезные ископаемые, для этого хочет перевести участок из сельскохозяйственного в промышленное назначение, однако муниципалитет настаивает на обустройстве парковой зоны. Арбитражный суд Башкирии, отменяя свой же запрет на правки в генплан, отметил, что власти приняли решение о переводе земель до обращений недропользователя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Карьерперспектива» владеет лицензией на добычу ПГС в Иглинском районе

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ «Карьерперспектива» владеет лицензией на добычу ПГС в Иглинском районе

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отменил свои же обеспечительные меры, запрещавшие властям Акбердинского сельсовета изменять в генплане поселения категорию и предназначение 70,3 га земли между деревней Блохино и рекой Белой. Запрет должен был действовать до конца судебных разбирательств между муниципалитетом и ООО «Карьерперспектива», которое претендует на пользование участком.

Сейчас земля кадастровой стоимостью около 2,5 млн руб. имеет сельскохозяйственное назначение. Участок огибают леса Иглинского лесничества, а с юга он упирается в берег реки Белой. По данным министерства природопользования и экологии Башкирии, с 2023 года компания «Карьерперспектива» владеет лицензией на разведку и добычу песчано-гравийной смеси на месторождении Блохино.

ООО «Карьерсперспектива» зарегистрировано в 2021 году в селе Языково Благоварского района. Совладельцами компании являются Рауза и Рашит Идрисовы. С момента основания «Карьерперспектива» не получала выручку. В прошлом году убытки предприятия составили 18 тыс. руб.

Из материалов дела следует, что летом 2024 года «Карьерперспектива» обратилась в сельскую администрацию с просьбой учесть мнение компании в новой редакции генплана и изменить категорию спорной земли с сельскохозяйственного производства на недропользование. Администрация сослалась на то, что правки в планировочную документацию должны проходить через общественные обсуждения или публичные слушания, которые назначает совет поселения.

Депутаты сельсовета, в свою очередь, полным составом проголосовали против разрешения добывать песок на участке, поскольку, по задумке властей, спорная территория должна стать зоной рекреации, на которой планируется обустроить парк. Спустя год сельсовет включил перевод земли из сельскохозяйственной в рекреационную в техническое задание к новому проекту генплана.

20 января «Карьерперспектива» вновь попыталась добиться изменений в генплан и правила землепользования. Не получив ответа, компания обратилась в арбитражный суд Башкирии с просьбой признать бездействие муниципалитета незаконным и обязать местные власти внести удовлетворяющие фирму правки в проекты генплана и правил землепользования и застройки. Ближайшее судебное заседание по этому спору состоится 7 сентября.

Параллельно «Карьерперспектива» добивается признания незаконным отказа учесть ее мнение в техзадании к проекту генплана. 17 июня арбитражный суд Башкирии запретил Акбердинскому сельсовету вносить изменения в действующий генеральный план. Обеспечительные меры касаются только спорного участка.

Местным властям удалось оспорить обеспечительные меры. В новом решении суд указал, что к моменту последнего обращения «Карьерперспективы» (20 января) муниципалитет уже внес изменения в техническое задание, а значит обеспечительные меры не способны сохранить статус-кво. Следующее заседание по делу пройдет 29 сентября. Третьими лицами в споре участвуют министерства земельных и имущественных отношений, сельского хозяйства и природопользования и экологии, а также администрация Иглинского района и прокуратура Башкирии.

Связаться с руководством «Карьерперспективы» вчера не удалось.

Адвокат коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Тимур Галимов считает определение об отмене обеспечительных мер обоснованным по результату, но уязвимым в мотивировочной части. Суд исходил из того, объяснил эксперт, что запрет на изменения генплана утратил смысл, так как еще год назад муниципалитет отнес спорный участок к рекреационной зоне, а «Карьерперспектива» обратилась только в начале января.

«Вместе с тем, отнесение участка к рекреационной зоне суд установил не из текста решения сельсовета, а из письма администрации — то есть, из пояснений заинтересованного лица о содержании собственного акта. Но принимая обеспечительные меры, суд прямо указывал, что изменений в отношение спорного участка не вносилось. Устранить противоречие можно только по первичным документам, и этот довод остается наиболее сильным для жалобы в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — полагает господин Галимов.

Идэль Гумеров