Погибший депутат из Прикамья служил на СВО разведчиком

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в соликамском военном комиссариате, депутат местной думы Евгений Гааг ушел на спецоперацию добровольцем в январе 2026 года. По данным военкомата, господин Гааг служил разведчиком-гранатометчиком разведывательного взвода разведывательной роты. Он погиб в августе при выполнении боевого задания. Знакомые с ситуацией источники утверждают, что основным мотивом для заключения им контракта стало чувство патриотизма.

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Евгений Гааг работал в АО «Соликамскбумпром» руководителем проекта отдела автоматики и метрологии. Ранее трудился в ПАО «Уралкалий». С марта 2019-го по сентябрь 2021-го был заместителем председателя Соликамской думы. В сентябре 2021-го переизбрался в думу по одномандатному округу № 8.

Прощание с ним состоится в субботу, 15 августа.