18-летний юноша без прав на «Порше» врезался в троллейбус в Ижевске

18-летний юноша без водительских прав, взяв «покататься» автомобиль «Порше Макан» матери друга, устроил ДТП с троллейбусом в Ижевске. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

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Около 11:50 водитель «Порше» сильно сблизился с автомобилем «Тойота Рав 4» под управлением 48-летней женщины и троллейбусом, которым управлял 53-летний мужчина. В результате они столкнулись, а виновник аварии получил травмы.

В отношении водителя «Порше» составили административные материалы, транспорт отправили на спецстоянку.