Власти Оренбуржья объяснили топливные ограничения перенастройкой логистики

Вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин объяснил причины ограничений на продажу топлива в регионе, которые ввели сегодня утром, 12 августа. Информацию опубликовала пресс-служба правительства Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Балыкина, меры носят вынужденный и временный характер и связаны с перенастройкой логистических цепочек поставок.

Накануне на заседании оперативного штаба под председательством губернатора Евгения Солнцева было принято решение о введении временных ограничений на отпуск топлива на всех АЗС Оренбургской области. Новый порядок вступил в силу с 12:00 12 августа. Теперь физические лица могут заправляться по четным и нечетным дням в зависимости от последней цифры госномера. Дополнительно запрещена продажа топлива в канистры. Установлены лимиты: бензин АИ-92 и АИ-95 — от 15 до 30 литров за одну заправку, дизельное топливо — до 60 литров в населенных пунктах и до 200 литров на АЗС вдоль региональных и федеральных трасс.

Приоритетным правом на получение топлива обладают экстренные службы, пожарная охрана, силовые структуры и общественный транспорт. По словам Сергея Балыкина, это сделано для обеспечения безопасности и стабильной работы социальной инфраструктуры региона в период перестройки логистики.

Яна Вежлева