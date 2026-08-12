Нижегородцы стали вдвое чаще проверять репродуктивное здоровье

Почти 215 тыс. человек проверили репродуктивное здоровье за первое полугодие 2026 года, подсчитали в Нижегородском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам главного врача центра Натальи Савицкой, рост в том числе связан с активными усилиями организаторов здравоохранения и самих медиков. Сейчас в области набирает популярность формат семейной диспансеризации, а также проведения обследований в позднее вечернее время и выходные дни.

Врач отделения медицинской профилактики поликлиники №7 Нижнего Новгорода Иван Колипаров рассказал, что в среднем четверо из десяти пациентов получают направление на второй этап диспансеризации репродуктивного здоровья. Он необходим, если на первом этапе есть жалобы или выявлены отклонения.

Общую диспансеризацию в первом полугодии 2026 года прошли более 502 тыс. человек — на 3 тыс. больше год к году. При этом выросло количество пациентов репродуктивного возраста (от 18 до 49 лет), отметили в центре общественного здоровья.

Галина Шамберина