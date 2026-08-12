В Севастополе запретят посещать леса из-за риска пожаров

Власти Севастополя введут полный запрет на посещение лесов с 13 августа. Мера будет действовать 21 день. Это связано с высокой пожароопасностью, следует из пресс-релиза правительства Севастополя.

Если дорога к дому, даче или садовому участку проходит через лес и другого пути нет, проход будет разрешен. Семь мест отдыха остаются открытыми для всех: урочища «Ближний пляж» и «Торопова Дача», эко-отель «Тропы.Батилиман», «Турецкая поляна», пляж «Дельфин», база отдыха «Биостанция» и парк 35-летия Победы.

Территории будут патрулировать лесные инспекторы, сотрудники МВД и МЧС. В случае пожаров нарушители будут обязаны полностью возместить ущерб. «Мера вынужденная и напрямую связана с угрозой, которую сухая и жаркая погода создает для лесных массивов и для людей, находящихся поблизости»,— указано в сообщении правительства.

С 1 июля в Севастополе действует особый противопожарный режим из-за жаркой погоды. За последние сутки управление МЧС по городу зафиксировало три природных пожара.