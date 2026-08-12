В Самарской области на трассе М-5 ограничат движение для всех видов транспорта

Временные ограничения движения будут введены на трассе М5 «Урал» в Самарской области. На участке км 960 (район железнодорожного переезда) с 21:00 (МСК) 13 августа 2026 года до 04:00 14 августа 2026 года будет перекрыта одна из полос, на оставшейся полосе организуют реверсивное движение. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Причина ограничений — проведение работ на железнодорожном переезде, которые ведет собственник сооружения.

Водителей просят учитывать изменения при планировании поездок и соблюдать установленный скоростной режим. Уточнить оперативную обстановку можно в круглосуточном ситуационном центре.

Георгий Портнов