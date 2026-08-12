В Башкирии утвердят нормативы остаточного содержания нефти в почвах

На заседании правительства Башкирии под председательством премьер-министра Андрея Назарова рассмотрели вопрос об утверждении нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивации и других восстановительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«По итогам 2025 года зафиксировано 164 случая разлива нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 3,5 гектара. За первое полугодие 2026 года — уже 96 случаев на площади 2,2 гектара. Вопросы выявления таких загрязнений, проведения рекультивации и последующего контроля требуют системного, научно обоснованного подхода», — подчеркнул господин Назаров.

Как пояснил министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов, проблема загрязнения земель нефтепродуктами усугубляется отсутствием регионального норматива допустимого остаточного содержания нефти в почвах после рекультивации. Это создает правовую неопределенность, земли годами не возвращаются законным правообладателям и не вовлекаются в хозяйственный оборот.

По словам господина Фазылова, сейчас аналогичные нормативы уже успешно действуют в соседних нефтедобывающих регионах — Татарстане, Пермском крае и Удмуртии.

«Нами подготовлен проект постановления, основанный на серьезных научных исследованиях для четырех основных типов почв, занимающих до 95% территории лицензионных участков республики. Принятие документа устранит правовые споры, повысит эффективность государственного земельного надзора и обеспечит реальное восстановление загрязненных земель», — доложил министр экологии.

Майя Иванова