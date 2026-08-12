В Польше закрыли дело о превышении полномочий Навроцким на посту директора музея

В Польше прекращено расследование дела о возможном превышении служебных полномочий в отношении президента страны Кароля Навроцкого. Речь шла о периоде, когда он работал директором Музея Второй мировой войны в Гданьске. Об этом сообщило Dziennik со ссылкой на решение окружной прокуратуры Гданьска.

Разбирательство было начато в феврале 2025 года. В нем расследовались действия господина Навроцкого с октября 2017 по июнь 2024 года, когда он занимал должность директора музея. Поводом для расследования стали сообщения о том, что господин Навроцкий более полугода проживал в дорогих апартаментах в гостиничном комплексе музея и не платил за это. При этом, отмечает Dziennik, президент жил всего в 5 км от музея.

Прокуратура Гданьска отметила, что деяние не является уголовным преступлением. «Не было установлено.., что Кароль Навроцкий действительно проживал там, то есть арендовал их (апартаменты.— “Ъ”) в общепринятом смысле этого слова, что могло бы привести к взысканию с него расходов на содержание соответствующей комнаты или квартиры»,— отмечает прокуратура.

Кроме того, во время расследования не было подтверждено, что Кароль Навроцкий знал о записях в системе, сделанных сотрудниками ресепшена с пометкой «Г-н директор». Следователи опросили 41 свидетеля, в том числе 37 человек, которые работали с господином Навроцким в музее. Президента допросили в середине июля в статусе свидетеля.