Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков РФ выросла в четвертый раз подряд

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам первой декады августа выросла на 0,04 п.п. и достигла 12,89% годовых, следует из материалов ЦБ. Этот показатель растет в четвертый раз подряд, суммарно за три предыдущие декады ставка увеличилась на 0,09 п.п.

В диапазоне от 0,01 до 0,03 п.п. выросли ставки по вкладам на сроки от трех месяцев до года и более. По коротким вкладам до трех месяцев ставка снизилась на 0,01 п.п. Средние максимальные ставки по срокам составили: до трех месяцев — 12,33%; от трех до шести месяцев — 12,65%; от шести месяцев до одного года — 12,48%; более года — 11,47%.

В расчет включены вклады в рублях в Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Россельхозбанке, «Почта банке», «Московском кредитном банке», Т-Банке, ПСБ и Совкомбанке. Рекордно высокий уровень средней максимальной ставки по вкладам был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года и составил 22,28%. Самое низкое значение — 4,33% — наблюдалось в первой декаде октября 2020 года.