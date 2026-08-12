Митрошина рассказала про версии юристок, укравших у нее 41 млн рублей

Адвокат Алиса Волхова и налоговый юрист Ольга Гольцева, обманувшие на 41 млн руб. известного блогера Александру Митрошину (Матерь Бложья), утверждали, что пустили часть ее денег на благотворительность. Об этом потерпевшая рассказала «Ъ», комментируя приговор Савеловского суда Москвы, который назначил юристам по четыре года колонии каждой за мошенничество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

«У них не было единой версии, по ходу следствия и суда они постоянно менялись, однако не были подтверждены документально»,— заявила блогер. Так, по словам потерпевшей, госпожа Волхова утверждала, что якобы вернула ее финансовому директору 20 млн руб. «без всякой расписки». Еще 10,5 млн руб. Волхова отказалась ей возвращать, заявив, что у них будто бы был «взаимозачет», поскольку в 2022 году Митрошина якобы одалживала у нее такую сумму. «Одна принесла договор от 2022 года, но он не был подписан с моей стороны»,— заметила Митрошина. Также, по словам блогера, подсудимые утверждали, что часть денег от ее лица они передали на благотворительность.

Потерпевшая пояснила, что просила не назначать подсудимым реальный срок из-за того, что у обеих имеются малолетние дети, а также полагая, что на свободе им будет легче возместить ей ущерб. Теперь, по признанию блогера, она рассчитывает, что он будет погашен за счет реализации имущества осужденных.

Ранее, как писал «Ъ», обе выплатили Митрошиной всего около 200 тыс. руб. Суд взыскал с них по искам потерпевшей 41 млн 349 тыс. руб.

По данным следствия, в 2024 году Митрошина передала Волховой и Гольцевой 41 млн руб. на хранение, чтобы уберечь деньги от ареста со стороны ФНС, однако юристы средства не вернули, а присвоили.

Мария Локотецкая